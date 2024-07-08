Автомобиль сгорел вместе с гаражом в Петрозаводске

Пылающую конструкцию пришлось вскрывать бензорезом В субботу, 6 июля, в 16:12 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в 3-секционном металлическом гараже на улице Московской.
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