Симферополь частично обесточен из-за аварии.Без света остались улицы:• Раснецова;• П. Осипенко;• Кременчугская;• Оленчука;• Центральная;• Клубная;• проезды Ближний, Алексеева, переулок Мало-Садовый и прилегающие к ним.
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