Политика как она есть

По ситуации в Курской области следует ориентироваться на слова президента России Владимира Путина. К этому, комментируя заявления украинского лидера Владимира Зеленского о присутствии подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе, призвал официальный представитель кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.