Политика как он...
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Политика как она есть

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В Кремле оценили заявления Зеленского о присутствии ВСУ под Курском

В Кремле оценили заявления Зеленского о присутствии ВСУ под Курском

По ситуации в Курской области следует ориентироваться на слова президента России Владимира Путина. К этому, комментируя заявления украинского лидера Владимира Зеленского о присутствии подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе, призвал официальный представитель кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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