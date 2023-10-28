Онищенко: В Газе возможны вспышки холеры, малярии и лихорадки денге

Академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с изданием «Парламентская газета» предупредил о риске возникновения в секторе Газа вспышек кори, лихорадки денге, малярии и холеры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии