Генпрокуратура Германии сообщила о задержании трех немецких граждан, которых подозревают в шпионаже в пользу Китая.
В Германии задержали трех граждан по подозрению в шпионаже на Китай
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Шоу продолжается.Щпионы вокруг и около,а ловят тех кто за Китай,
Ответить
18 час.
Eduard
Вам бы в Германии разобраться на кого шпионит ваше руководство,почему деньги граждан Германии посылают жалкой преступной Украине!
Ответить
18 час.
Eduard
На кого работают Анна Лена и плешивый Шольц,на Украину или США,почему не на избирателей Германии?
Ответить
18 час.
Свежие комментарии