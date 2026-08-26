Неспокойной ночи: одеяла-убийцы появились в продаже в России

Модные товары для крепкого сна оказались смертельно опасны. Сейчас расследуются обстоятельства гибели 4-летнего мальчика, которого в детском саду уложили спать под утяжеленным одеялом, и ребенок больше не проснулся.
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