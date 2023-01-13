Украинские войска обстреляли Макеевку и Минеральное артснарядами и ракетами РСЗО

Вооруженные силы Украины обстреляли Макеевку и Минеральное. Они использовали для ударов артиллерийскую установку и реактивную систему залпового огня, рассказало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.
Вооруженные силы Украины обстреляли Макеевку и Минеральное. Они использовали для ударов артиллерийскую установку и реактивную систему залпового огня, рассказало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.
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