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Украинские войска обстреляли Макеевку и Минеральное артснарядами и ракетами РСЗО

Украинские войска обстреляли Макеевку и Минеральное артснарядами и ракетами РСЗО

Вооруженные силы Украины обстреляли Макеевку и Минеральное. Они использовали для ударов артиллерийскую установку и реактивную систему залпового огня, рассказало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

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