2ГИС добавил атрибут "Скидки для многодетных семей" в Москве

2ГИС и "Московский бизнес - за семью" представили атрибут "Скидки для многодетных семей". Теперь более 6 тысяч мест в Москве, включая кафе и магазины, предлагают скидки.
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