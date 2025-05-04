Banxa расширяет продажи Pi по всему миру

Сообщество Pi Network сделало значительный шаг вперед, поскольку Banxa, известная платформа криптовалютных платежей, получила зеленый свет от Know Your Business (KYB) на предложение монет Pi по всему миру.
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