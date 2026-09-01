Pashinyan: Armenia refuses to hold a referendum on EU membership

Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan at a meeting with Russian President Vladimir Putin in Bishkek said that by adopting the law on joining the EU, the republic has already refused to hold a referendum.
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