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The Eurasia Daily news agency

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Pashinyan: Armenia refuses to hold a referendum on EU membership

Pashinyan: Armenia refuses to hold a referendum on EU membership

Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan at a meeting with Russian President Vladimir Putin in Bishkek said that by adopting the law on joining the EU, the republic has already refused to hold a referendum.

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