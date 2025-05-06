Фонтанка: неизвестные облили нечистотами машину депутата в Петербурге

Хулиганы залили экскрементами автомобиль депутата в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила «Фонтанка». По данным журналистов, владелец машины — депутат Мичуринского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленобласти.
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