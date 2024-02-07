Россияне все чаще идут работать в бьюти-индустрию: исследование

МОСКВА, 7 февраля, ФедералПресс. С начала 2024 года спрос на обучение с нуля и профессиональную переподготовку в сфере красоты и здоровья в России увеличился на 82 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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