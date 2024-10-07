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В Калуге двое 16-летних подростков попали под машину

В Калуге двое 16-летних подростков попали под машину

В Калуге вечером 6 октября произошла авария, в результате которой пострадали двое подростков. По данным полиции, в воскресенье около 18 часов на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома № 2 по улице Баженова водитель минивэна Volkswagen допустил наезд на двух пешеходов - 16-летних подростков.

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