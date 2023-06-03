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Гениальная "провокация" Кремля с целью уничтожения западного ВПК: Россия заманила в ловушку западных производителей ракет

Гениальная "провокация" Кремля с целью уничтожения западного ВПК: Россия заманила в ловушку западных производителей ракет

225K прочитали Тоска и грусть овладели генералами Бундесвера, потому что от них уже едва ли не в ультимативной форме требуют передать чубатым воякам ракеты TAURUS.

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