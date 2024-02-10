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Закон и Порядок

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В Киеве истерика: Илон Маск перешёл на сторону Путина

В Киеве истерика: Илон Маск перешёл на сторону Путина

Политнавигатор Американский миллионер Илон Маск якобы перешёл на сторону России – и начал продавать в РФ рабочие терминалы «старлинк».

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Комментарии
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Tania Еременко
Не надо сдавать будущего друга России.
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14 час.
Галина 123
Ну что господа, умники, американцы, поздравляем. Вы обосрамшись.  В последнем слове корень &quot;срам&quot;. Со старорусского - позор.
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10 час.
Галина Дьячина
а когда он был на стороне украины..никогда..он на стороне здравого смысла всегда..
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1 час.

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