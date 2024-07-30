Аргентинский наблюдатель исключил возможность подтасовок на выборах в Венесуэле

Бывший постоянный представитель Аргентины при Организации американских государств (ОАГ) Карлос Раймунди, который был одним из наблюдателей на выборах президента боливарианской республики, считает, что избирательная система Венесуэлы полностью защищена от подтасовок.
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