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В Китае значительно возросла осведомленность в сфере традиционной медицины

В Китае значительно возросла осведомленность в сфере традиционной медицины

Уровень медицинской грамотности в Китае в области традиционной китайской медицины (ТКМ) увеличился на 8% в течение 13-й Пятилетки (2016-2020), согласно опросу, опубликованному Национальной администрацией ТКМ, сообщает 26 октября агентство Синьхуа.

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