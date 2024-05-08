В Госдуме рассказали об эффекте от удвоения МРОТ

МРОТ к 2030 году должен увеличиться вдвое, сообщается в подписанном президентом указе. Член комитета Госдумы РФ Алексей Говырин рассказал о том, что это будет значить для доходов граждан, сообщает «Российская газета».
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