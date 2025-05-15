Ключевые точки в Стамбуле: Путин раскрыл блеф Зеленского – RS

Прямые переговоры между высокопоставленными представителями Украины и России, если они состоятся в Стамбуле в четверг, станут реальным шагом вперед и значительным достижением для урегулирования конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии