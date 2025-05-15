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Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Как так то , что даже  УНИЧТОЖИТЬ НЕ СМОГЛИ что бы  НЕ ПОПАЛА в РУКИ ВРАГА ...??? ОЧЕНЬ ,ОЧЕНЬ ПЛОХО .........В руки противника...
  • Гарий Щерба
    ВВП.  НЕ  по  РАНГУ  ВЕСТИ  какие либо ПЕРЕГОВОРЫ  с  НАЦИСТСКИМ  ПОДОНКОМ ...!!!Путин боится прям...
  • Гарий Щерба
    НЕ  по  РАНГУ ВВП.  РАЗГОВАРИВАТЬ  с  НАЦИСТСКИМ  ПОДОНКОМ ...!!!От «мне не о чем ...

Ключевые точки в Стамбуле: Путин раскрыл блеф Зеленского – RS

Ключевые точки в Стамбуле: Путин раскрыл блеф Зеленского – RS

Прямые переговоры между высокопоставленными представителями Украины и России, если они состоятся в Стамбуле в четверг, станут реальным шагом вперед и значительным достижением для урегулирования конфликта.

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