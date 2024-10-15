Рабочие специальности остаются наиболее востребованы на предприятиях СФО

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев провёл совещание по вопросам подготовки рабочих кадров в интересах организаций, входящих в состав «Ростеха», которые занимаются оборонными технологиями.
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