Такой маникюр делают только «колхозницы»: пять видов, которые заявляют о низком интеллекте Евгения КомароваВ поисках способов подчеркнуть свой стиль и ухоженность, многие женщины делают акцент на маникюре.
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