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Царьград

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Муртазалиев нокаутирует Дзю в Орландо и защищает титул IBF в 23-й раз!

Муртазалиев нокаутирует Дзю в Орландо и защищает титул IBF в 23-й раз!

Бахрам Муртазалиев победил Тима Дзю в титульном бою за пояс IBF в Орландо, одержав победу техническим нокаутом в третьем раунде.

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