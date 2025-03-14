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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маскерано о возвращении Месси: «Хотели, чтобы он вышел раньше, но нужно было найти подходящий момент. Он смог забить, а ямайцы смогли его увидеть – отличный вечер для всех»

Форвард «Интер Майами» забил гол на 92-й минуте ответного матча 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с ямайским «Кавальером» (2:0), заменив в начале 2-го тайма Луиса Суареса.

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