Число погибших в результате теракта у мечети в Пакистане достигло 21

Число погибших в результате теракта у мечети в пакистанском городе Кохат достигло 21, ещё более 100 человек пострадали, сообщает Geo News со ссылкой на медработников.
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