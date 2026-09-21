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Газета.ру

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В Сан-Франциско женщина родила девочку прямо в автомобильной пробке

В Сан-Франциско женщина родила девочку прямо в автомобильной пробке

В Сан-Франциско женщина родила девочку прямо в автомобильной пробке, пишет The Guardian.Кароллин и муж Нейт направлялись в больницу, когда стало понятно, что роды уже начинаются.

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