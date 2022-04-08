Стерлинг про допинг у Яна: «Почему мы до сих пор не видим новостей о том, что он сдал положительный тест?»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался относительно подозрений об употреблении Петром Яном допинга.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх