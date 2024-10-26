Медвежий угол
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Медвежий угол

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Узбекский детектив с тремя погибшими: Кому в Ташкенте понадобилась загадочная смерть русских?

Узбекский детектив с тремя погибшими: Кому в Ташкенте понадобилась загадочная смерть русских?

Юлия Банишевская Трое человек, двое из которых — граждане России, внезапно погибают в ташкентском отеле.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
На картинке чучело с автоматом. Но дело не в этом. Почему наши безголовые любители тёплых краёв до сих пор выбирают для поездок Турцию и Узбекистан, им жить надоело?!
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10 час.
Леонид Руси
А помните случай, когда узбечка работала в котедже и отрезала хозяйскому младенцу голову... ? Месть за ИГИЛ
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5 час.

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