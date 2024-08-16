Бросивший сына в снег блогер Косенко задолжал налоговой более 10 миллионов рублей Татьяна СергееваБлогер Сергей Косенко, чья слава угасает с каждым днём после шокирующего инцидента, когда он в начале 2024 года бросил своего младенца в снег ради хайпа, оказался в центре нового скандала.
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