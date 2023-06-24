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В Грузии президента страны Саломе Зурабишили назвали «предателем» и требуют ее выдворения из страны

В Грузии президента страны Саломе Зурабишили назвали «предателем» и требуют ее выдворения из страны

Вчера 169 прочитали - Мне тут из Брюсселя звонили и Вашингтон еще раньше названивал, очень просили за одно человечка.

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