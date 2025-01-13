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Пьяный мужчина с ножом напал на персонал и посетителей магазина в Подмосковье

Пьяный мужчина с ножом напал на персонал и посетителей магазина в Подмосковье

Двадцатилетний мужчина в нетрезвом состоянии напал с ножом на персонал и посетителей магазина в Щелково, три человека ранены, об этом сообщила журналистам начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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