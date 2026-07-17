Бухгалтерия контроля

Многие в последний год недоумевают: как один и тот же чиновник умудряется быть одновременно главным трибуном цифровизации и её самым методичным палачом на зависть (полу)мифическому Неду Лудду? Отвечаю: именно так и умудряется.
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