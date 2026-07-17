Актуальные комм...
ГЛАВНАЯКОММЕНТАРИИПОЛИТИКАТРЕНДЫЭНЕРГЕТИКАОБЩЕСТВОКНИГАНОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Актуальные комментарии

11 722 подписчика

Бухгалтерия контроля

Бухгалтерия контроля

Многие в последний год недоумевают: как один и тот же чиновник умудряется быть одновременно главным трибуном цифровизации и её самым методичным палачом на зависть (полу)мифическому Неду Лудду? Отвечаю: именно так и умудряется.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии