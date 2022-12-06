Верховный суд Украины вступился за нацистских прислужников из СС Галичина

Ведомство отказалось признавать символику коллаборационистов нацистской.Главная судебная инстанция Украины рассмотрела вопрос о признании символики украинских коллаборационистов во время Второй Мировой войны – дивизии Галичина СС – нацистской.
Ведомство отказалось признавать символику коллаборационистов нацистской.Главная судебная инстанция Украины рассмотрела вопрос о признании символики украинских коллаборационистов во время Второй Мировой войны – дивизии Галичина СС – нацистской.
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