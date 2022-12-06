Царьград

5 190 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Верховный суд Украины вступился за нацистских прислужников из СС Галичина

Верховный суд Украины вступился за нацистских прислужников из СС Галичина

Ведомство отказалось признавать символику коллаборационистов нацистской.Главная судебная инстанция Украины рассмотрела вопрос о признании символики украинских коллаборационистов во время Второй Мировой войны – дивизии Галичина СС – нацистской.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх