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В Словакии вводят запрет на импорт украинского зерна до конца года

В Словакии вводят запрет на импорт украинского зерна до конца года

Правительство Словакии заявило о введении запрета на импорт украинского зерна до конца года. «Правительство Словакии продлило запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины до конца этого года», — цитирует завяление кабмина страны РИА Новости.

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