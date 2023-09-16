В Словакии вводят запрет на импорт украинского зерна до конца года

Правительство Словакии заявило о введении запрета на импорт украинского зерна до конца года. «Правительство Словакии продлило запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины до конца этого года», — цитирует завяление кабмина страны РИА Новости.