Едем на дачу с ребенком и собакой: чек-лист, как безопасно провести 1 июня

Рассказывает эксперт фото: Shutterstock1 июня — это не только начало долгожданного лета, но и День защиты детей — прекрасный семейный праздник, который хочется провести на природе всем вместе, конечно же, не забывая и о четвероногих друзьях.
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