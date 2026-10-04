Zelensky Vows To Hammer More Russian Refineries As G7 Greenlights Emergency Fuel Dump President Volodymyr Zelensky told Reuters in an exclusive interview that Ukraine plans to intensify attacks on Russian oil refineries in response to continued strikes on Ukrainian cities.
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