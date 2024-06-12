Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем России

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем России. «Чествуя нашу Родину с более чем тысячелетней историей, мы гордимся её уникальным культурным наследием и великими научными достижениями», — отметил Рустам Минниханов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии