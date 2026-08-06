В наградном листе к ордену «Красное Знамя», подписанном 11 февраля 1945 года командующим 3-й армией генерал-полковником А.
Несломленный
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В наградном листе к ордену «Красное Знамя», подписанном 11 февраля 1945 года командующим 3-й армией генерал-полковником А.
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