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Президент Сербии Вучич: можно говорить, что украинцы выиграют, но на самом деле это не так Выступая на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге, сербский лидер Александр Вучич затронул ситуацию вокруг Украины, отношения с Россией и будущее самой Сербии.

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Комментарии
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Ural Karahanow
Сербияне, болгары несколько сот лет, ещё раньше чехи со словаками и поляки, изменив русскому не только языку , но и менталитету, на потеху трусоватому западному воинству стали вдруг пшекать, вечкать да блеять. Продажность их известна и предугадываема. Подлость, однако ж неприемлема. Всю хохляндию на кол посадить.
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13 час.
Eduard
Победить ядернуюдержаву можно только сидя в Кащенко!
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9 час.

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