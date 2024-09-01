Ural Karahanow

Сербияне, болгары несколько сот лет, ещё раньше чехи со словаками и поляки, изменив русскому не только языку , но и менталитету, на потеху трусоватому западному воинству стали вдруг пшекать, вечкать да блеять. Продажность их известна и предугадываема. Подлость, однако ж неприемлема. Всю хохляндию на кол посадить.