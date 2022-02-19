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Глава ДНР объявил всеобщую мобилизацию

Глава ДНР объявил всеобщую мобилизацию

«Совместными усилиями мы добьемся желанной и необходимой нам всем победы», — заявил Денис Пушилин.​Глава ДНР Денис Пушилин после заявления о массовой эвакуации на территорию РФ женщин, детей и пожилых людей подписал указ о всеобщей мобилизации.

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