Глава ДНР объявил всеобщую мобилизацию

«Совместными усилиями мы добьемся желанной и необходимой нам всем победы», — заявил Денис Пушилин.​Глава ДНР Денис Пушилин после заявления о массовой эвакуации на территорию РФ женщин, детей и пожилых людей подписал указ о всеобщей мобилизации.