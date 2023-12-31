Сразила наповал: Пэрис Хилтон поделилась пикантными новогодними фото .

Фанаты светской львицы неоднозначно отреагировали на новую фотосессию. Пэрис Хилтон поделилась пикантными новогодними снимками Социльаные СетиНекоторые фанаты не одобрили затею Пэрис Социальные СетиВ преддверии Нового года Пэрис Хилтон решила, для создания у всех праздничного настроения, опубликовать целую серию снимков.