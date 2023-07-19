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«Вы хотели подсказку, я ее сделала!» Косторная предложила угадать музыку к новой произвольной программе

«Вы хотели подсказку, я ее сделала! Если догадались, какая будет музыка к произвольной программе, то пишите варианты в комментариях», – написала чемпионка Европы.

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