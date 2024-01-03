Осужденный за взятку экс-глава екатеринбургского УМВД погиб в зоне спецоперации

Бывший глава управления Министерства внутренних дел по Екатеринбургу Игорь Трифонов, осужденный на 9,5 года лишения свободы за получение особо крупной взятки и нелегальное приобретение боеприпасов, погиб в зоне российской специальной военной операции (СВО).
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