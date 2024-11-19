Сотрудники УМВД России по городу Твери организовали для школьников необычную экскурсию

В рамках проведения Дня правовой помощи детям тверские полицейские пригласили восьмиклассников средней общеобразовательной школы № 16 в специальный приёмник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, и изолятор временного содержания УМВД России по городу Твери.
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