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ЕС предлагает ввести санкции в отношении предстоятеля Русской православной церкви

ЕС предлагает ввести санкции в отношении предстоятеля Русской православной церкви

Согласно сообщению, переданному агентством Франс-Пресс, Европейский союз предложил обложить санкциями главу Русской православной церкви патриарха Кирилла.

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