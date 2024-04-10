Абсолютная власть и с чем её едят Любое совпадение с реальными персонажами и географическими координатами носит исключительно случайный характер Даже не заглядывая в Википедию, можно сформулировать примерно так: теоретически любая власть стремится к абсолютному доминированию.
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