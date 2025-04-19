МВД: студенты-лингвисты выманивают деньги, притворяясь иностранками

В Министерстве Внутренних Дел проинформировали о том, что злоумышленники стали пользоваться новой мошеннической схемой, в рамках которых они в социальных сетях создают профили от лица гражданок зарубежных государств.
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