В Госдуме попросили МВД и СК взять под контроль дело о гибели фельдшеров в ДТП

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил обращение главе МВД России Владимиру Колокольцеву и председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль расследование дела о гибели двух фельдшеров в ДТП в Белгороде.
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