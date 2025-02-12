В Госдуме попросили МВД и СК взять под контроль дело о гибели фельдшеров в ДТП

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил обращение главе МВД России Владимиру Колокольцеву и председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль расследование дела о гибели двух фельдшеров в ДТП в Белгороде.