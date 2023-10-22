Как в поездах появились подстаканники и какое отношение к этому имеет царь Александр III

Чай в стаканах с подстаканниками давно уже стал классикой железнодорожного транспорта. Сейчас, когда вокруг царит одноразовая посуда, подстаканники встречаются реже, но при СССР они царили в купе и плацкартах безраздельно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии