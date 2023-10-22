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Мы соседи по планете

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Как в поездах появились подстаканники и какое отношение к этому имеет царь Александр III

Как в поездах появились подстаканники и какое отношение к этому имеет царь Александр III

Чай в стаканах с подстаканниками давно уже стал классикой железнодорожного транспорта. Сейчас, когда вокруг царит одноразовая посуда, подстаканники встречаются реже, но при СССР они царили в купе и плацкартах безраздельно.

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