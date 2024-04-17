Страны бывшего постсоветского пространства, одна за другой, начали отказываться от наших карт "Мир".
Как нам ответить странам Ср. Азии на блокировку карт "Мир"? Им не понравится
Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Отменить все карты, кроме МИРа.
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10 час.
Silver Kont
Да, перевести зарплаты черножопых ишаков в России на карты "Мир", ограничить вывоз наличных за границу минимальными суммами, попытку нелегального провоза приравнивать к контрабанде с конфискацией и последующим уголовным преследованием ... После отбытия наказания - запрет на въезд в Россию пожизненно... И пусть главишаки мудя чешут в раздумьях "Что делать?", коли не хотят быть свергнутыми...
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5 час.
Людмила Палкина
Ваши бы слова, да богу в уши. Только что-то наши ни мычат, ни телятся, почему-то.
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3 час.
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