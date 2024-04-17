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СССР-Россия

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Как нам ответить странам Ср. Азии на блокировку карт "Мир"? Им не понравится

Как нам ответить странам Ср. Азии на блокировку карт "Мир"? Им не понравится

Страны бывшего постсоветского пространства, одна за другой, начали отказываться от наших карт "Мир".

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Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Отменить все карты, кроме МИРа.
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10 час.
Silver Kont
Да, перевести зарплаты черножопых ишаков в России на карты &quot;Мир&quot;, ограничить вывоз наличных за границу минимальными суммами, попытку нелегального провоза приравнивать к контрабанде с конфискацией и последующим уголовным преследованием ... После отбытия наказания - запрет на въезд в Россию пожизненно... И пусть главишаки мудя чешут в раздумьях &quot;Что делать?&quot;, коли не хотят быть свергнутыми...
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5 час.
Людмила Палкина
Ваши бы слова, да богу в уши. Только что-то наши ни мычат, ни телятся, почему-то.
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3 час.

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