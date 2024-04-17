Как нам ответить странам Ср. Азии на блокировку карт "Мир"? Им не понравится

Silver Kont

Да, перевести зарплаты черножопых ишаков в России на карты "Мир", ограничить вывоз наличных за границу минимальными суммами, попытку нелегального провоза приравнивать к контрабанде с конфискацией и последующим уголовным преследованием ... После отбытия наказания - запрет на въезд в Россию пожизненно... И пусть главишаки мудя чешут в раздумьях "Что делать?", коли не хотят быть свергнутыми...