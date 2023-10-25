Удивительная карьера Крокодила Данди, найденного на шоу талантов

Пол Хоган был одной из главных звезд 1980-х. Он был случайным участником австралийского шоу талантов, превратил себя в яркую комедийную телезвезду, а затем покорил мир своим выдуманным героем, смешавшим в себе Чака Норриса и Джона Рэмбо.